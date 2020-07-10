Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı
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Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Nihat Memiş, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerine başlandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ödemelerini zamanında yapması gerektiğini bildirdi.

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı
10.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:42

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Nihat Memiş, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerine başlandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ödemelerini zamanında yapması gerektiğini bildirdi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 922 araç ile 2 bin 458 gelir vergisi mükellefinin bulunduğunu söyledi.

Ödemelerin kuruma gelmeden interaktif vergi dairesi üzerinden de ödenebileceğini ve borç sorgulaması yapılabileceğini ifade eden Memiş, "MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. Mükelleflerin, MTV'de ikinci taksiti yatırmak için az bir süreleri kaldı. MTV, her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor" dedi.

Memiş, MTV'de ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos'a uzatıldığını, taksit gecikmelerinde mükellefler için faiz işlemeye başlayacağını belirtti.

Mükelleflerin ödemelerini interaktif vergi dairesinden de yapabileceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"MTV ödemeleri Anlaşmalı banka şubeleri ile PTT şubelerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Bankalar, düzenledikleri kampanyalar kapsamında kredi kartıyla MTV ödemesi yapanlara, taksit imkanı da sunuyor. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen vatandaşlar dairemize gelerek bizlerden yardım alabilirler. Her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun kapsamında borçların 12. taksiti ile gelir vergisinin ikinci taksitinin de bu ay ödenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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