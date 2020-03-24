Çubuk ve Gölbaşı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
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Çubuk ve Gölbaşı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Ankara'nın Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor.

24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:16
Çubuk ve Gölbaşı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Ankara'nın Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor.

Çubuk Kaymakamlığı ve Belediye, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ilçe sakinlerine yardım eli uzattı.

Belirlenen telefon numaralarından Belediye veya Kaymakamlık yetkililerine ulaşan vatandaşların talepleri yerine getirilerek evlerine teslim ediliyor.

Kendisine telefonla ulaşan bir vatandaşın evine ekmek götüren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koronavirüs salgını sonrası "evde kalın" çağrılarının karşılık bulmaya başladığını söyledi.

Demirbaş, 65 yaş ve üst ile hamile ve engelli vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalmamaları için 9 ekip kurduklarını aktararak, "Belediyemize veya Kaymakamlığa telefonla veya Whatsapp hattıyla ulaşıp yardım talebinde bulunan vatandaşların sipariş listesini alıyoruz. İhtiyaç duyulan ürünleri ekiplerimiz marketlerden tedarik ediyor, adresine kapıda ödeme seçeneğiyle teslim ediyor. Kimi zaman bana veya başkan yardımcılarımıza da ulaşabiliyorlar. Biz de bu konuda vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların talepleri AFAD koordinasyonunda Vefa ve Sosyal Destek Grubu ile Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe genelindeki kamu kurumlarından görevliler ile 17 belediye birim müdürü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Koronavirüse yönelik tedbir uygulamalarında 41 personel ve 24 araçtan oluşan salgınla mücadele ekibi görev yapıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı mücadelelerinin her gün güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Devletin titizlikle yürüttüğü bu süreci sonuna kadar desteklediklerini anlatan Şimşek, "Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu süreçte biraz daha konuya duyarlı olmaları ve evde kalmaları. Biz görevimizin başındayız. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik. Yeter ki sizler evinizde kalın, biz ayağınıza geliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın." diye konuştu.

Şimşek, ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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