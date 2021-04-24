Çubuk'un ramazan davulcuları baba ile oğlu 20 yıldır tokmağı birlikte sallıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata mesleğini süreden 65 yaşındaki Hüseyin Kabucu ve 41 yaşındaki oğlu Özgür Kabucu, 20 yıldır davul çalarak insanları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ata mesleğini süreden 65 yaşındaki Hüseyin Kabucu ve 41 yaşındaki oğlu Özgür Kabucu, 20 yıldır davul çalarak insanları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özgür Kabucu, AA muhabirine, mesleği yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğünü, 20 yıldır da her ramazanda Barbaros Mahallesi'nde müminleri sahura kaldırdığını belirterek pandemi döneminin burukluğunu yaşadıkları söyledi.

Babasının yanında mesleği öğrendiğini ve yıllardır birlikte çalıştıklarını anlatan Kabucu şöyle devam etti:

"Benim de babamın da ata mesleği bu. Düğün ve özel günler ile ramazan davulculuğundan kazandığımız gelirle evimizin geçimini sağlıyoruz. Eskiden sahurlarda biz davul çalarken mahalleli dışarı çıkar halay çekerdi ve bize erzak verirlerdi. Pandemi nedeniyle insanlar ister istemez huzursuzluk yaşıyor, dışarı çıkmıyor. Biz de sessiz sedasız cadde ve sokaklarda davul çalıyoruz."

Yaklaşık 30 yıldır sahurda davul çaldığını dile getiren Hüseyin Kabucu ise 20 yıldır da oğlu ile birlikte çalıştığını vurguladı.

Daha önceleri yürüyerek davul çaldıklarını anlatan Kabucu, "Şimdi aracın bagajından davul çalıyoruz. Eskiden zordu şimdi daha kolay oluyor. Ben Atatürk Mahallesi'nde oğlum da Barbaros Mahallesi'nde davul çalıyor. Hem aracı sırayla kullanıyoruz hem de davulu sırayla çalıyoruz." diye konuştu.

Baba mesleği işini severek yaptığını aktaran Kabucu, "Bir an önce bu virüs gitseydi de işimizi rahat bir şekilde yapabilseydik; bayramlarda seyranlarda millet birbirine sarılsaydı, birbirimize gelip gitseydik. Eskisi gibi olmasa da insanlar emeğimizin karşılığını veriyor. Allah razı olsun hepsinden. Çok mutluyuz Allah'a çok şükür bu mübarek ayda davul çalmaya devam ediyoruz." dedi.

Kabucu, güçlerinin yettiği kadar her ramazanda oğluyla davul çalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner