Çubuk'un doğal ve kültürel güzellikleri posta pulları ile tanıtılacak
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Çubuk'un doğal ve kültürel güzellikleri posta pulları ile tanıtılacak

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:28
Çubuk'un doğal ve kültürel güzellikleri posta pulları ile tanıtılacak

PTT Değerli Kağıtlar Başmüdürü Berrin Maden, Çubuk'un doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak için posta pulu bastırılacağını bildirdi.

PTT Değerli Kağıtlar Başmüdürü Berrin Maden, Çubuk'un doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak için posta pulu bastırılacağını bildirdi.

Başmüdür Berrin Maden, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Berrin Maden, ziyarette yaptığı açıklamada, Çubuk'un tanıtımına posta pulu bastırarak destek olacaklarını söyledi.

Pulların ilk etapta kurumsal gönderilerde kullanılacağını anlatan Maden, şöyle dedi:

"Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile yaptığımız görüşme sonucunda özel posta pulları bastırılmasına karar verdik. İnşallah en kısa sürede pulları bastırarak kendilerine teslim edeceğiz. Çubuk Belediyesi tarafından vatandaşlara ve kurumlara posta yoluyla gönderilen tebligat, resmi yazı ve kutlamalarda kullanılacak olan özel posta pulları, koleksiyoncuların da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İlçenin tanıtımı için çok güzel olacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Demirbaş ise "Kuzeyin yıldızı, doğa cenneti, şehrimizin güzelliklerini posta pulu olarak her yere ulaştıralım istedik. Sağ olsunlar PTT'miz de bize bu konuda yardımcı olacak. İlk defa ilçemize özel posta pulu bastırmış olacağız. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm posta gönderilerimizde Çubuk'umuza özel bastıracağımız pulları kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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