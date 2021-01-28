Çubuk Ülkü Ocakları üyeleri şehit yakınlarını ziyaret etti

Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Erol Koçak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Atatürk Mahallesi'ndeki dernek binasını ziyaret eden Koçak ve beraberindekiler, dernek başkanı Zeki Avan'dan, şehit yakınları ve gaziler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koçak, burada yaptığı açıklamada, göreve yeni atandığını ve ilk ziyaretini şehit yakınlarına yaptığını söyledi.

Vatan toprakları üzerinde huzurlu bir şekilde yaşanıyorsa, bunu, canını seve seve feda eden vatan evlatlarına borçlu olduklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bedenin bir parçanı feda eden gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Onlar sayesinde biz bugün rahat bir şekilde yaşıyoruz. Onların emanetleri olan sizler her zaman bizim başımızın tacısınız. Çubuk Ülkü Ocakları olarak her zaman yanınızdayız.'"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avan ise "Bu anlamlı ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi gençleri burada görmek bizlere huzur, güç ve kuvvet veriyor. Ben de sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bu vatan ve millet için var gücünüzle çalışmanızı temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner