Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan, Biden'e tepki
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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan, Biden'e tepki

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan, Biden'e tepki
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Zeki Avan, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'in Türk tarihini tek taraflı bilgilere dayanarak karalayan, ön yargılı ve iftiralarla dolu bir açıklamaya imza attığını vurguladı.

Joe Biden'in açıklamasını kabul edilemez bulduklarını dile getiren Avan, "Sözde 'Ermeni soykırımı' safsatası, kasıtlı olarak ortalığa atılmış bilim adına, insanlık adına, insan hak ve hürriyetleri adına son derece kaygı verici vahim bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

Şan ve şerefle dolu Türk tarihiyle gurur duyduklarını belirten Avan, şunları kaydetti:

"Tüm mazlum milletlere kol kanat germiş bir milletiz. Gittiğimiz her yere adalet ve hürriyet götürmüşüzdür. Tam tersine Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu'da Rusya ve dış güçlerin vermiş olduğu destekle binlerce masum Türk halkını akla mantığa sığmayan insanlık dışı yöntemlerle katliam yapmışlardır. ABD kendi geçmiş karanlık tarihine bir baksın. Amerika'nın yerlileri olan Kızılderilileri kendi topraklarında katletmişlerdir. Son yüzyılda ise gitmiş oldukları her yere, kan ve gözyaşı götürmüşlerdir. Ermeni lobilerine yaranmak adına bizlere bu iftirayı atanlara Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Masum, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden acımadan katliamlar yapmışlardır. Dolayısıyla önce kendi günahlarıyla yüzleşmeliler ve sonra bizim şanlı tarihimizden insanlık adına ibretle ders almalılardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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