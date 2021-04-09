Çubuk'tan kısa kısa

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede 5. şubesini açan bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede 5. şubesini açan bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

İş yerinin açılış kurdelesini kesen Demirbaş, kendi markasını oluşturarak ulusal markalarla yarışan ve şubeleşme yoluna giden genç girişimci Orhan Balcı'yı kutladı.

Salgın dönemine rağmen ilçesinde yeni iş yerlerinin açılmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Demirbaş,

Yavuz Selim Mahallesi'nde işletmeciliğini genç girişimcilerden Orhan Balcı'nın yürüttüğü pastanenin açılışına, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Belediye Başkan yardımcıları, Çubuk Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası Başkanı Harun Yazıcı ile belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür ziyareti

Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu ve yönetimi, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek, ilçe ekonomisine ve istihdama katkı veren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Demirbaş, Türkoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Türkoğlu, Demirbaş'ın zor günlerde esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, "Biz de Çubuklu esnaf ve sanatkarlar olarak yapacağınız tüm çalışmalarda her konuda sizin yanınızdayız." dedi.

Demirbaş da esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner