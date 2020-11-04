Çubuk'tan kısa kısa
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Çubuk'tan kısa kısa

04.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:36
Çubuk'tan kısa kısa

Çubuk ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen spor salonun kontrollü yıkım başlatıldı.

Çubuk ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen spor salonun kontrollü yıkım başlatıldı.

Önceden alınan raporlar neticesinde yıkımına karar verilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çubuk Kapalı Spor Salonu'nun yıkımının yaklaşık 20 günde tamamlanması bekleniyor.

Yıkım işlemleri başlatılan alanda incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 42 yıldır ilçeye hizmet veren spor salonun yenine daha modern ve çok amaçlı bir spor salonu yapılacağını söyledi.

Çubuk'ta satranç turnuvası

Çubuk Şehir Müzesi'nde satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonunun "Satranç tarihle buluşuyor" projesine uygun tarihi mekanlarda organize edilen turnuvada 10 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya katılan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçede satranç sporuna önem verdiklerini ve 6 binin üzerinde lisanslı satranç sporcusuna sahip olduklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ise "Tarihle iç içe güzel bir turnuva oldu." dedi.

Çubuk Belediyesi yeni hizmet binası, hizmete girdi

Çubuk Belediyesinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde 14 bin 95 metrekare alan üzerine kurulan yeni hizmet binasının 6 bin 926 metrekare kapalı alanı buluyor.

Hizmete açılan belediye binasında vatandaşlar çikolata ve kolonyayla karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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