Çubuk'taki orman yangını kontrol altına alındı Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında dün çıkan orman yangınına, çevre il ve ilçelerden çok sayıda orman yangın söndürme ekibinin yanı sıra Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Karadan ve havadan müdahalenin yapıldığı yangında ekipler yaklaşık 15 saat söndürme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yaklaşık 21 hektarlık alanın etkilendiği bildirilen yangına, 27 arazöz, 10 iş makinesi, yaklaşık 250 personel, 15 teknik eleman, 3 helikopter, 21 su tankeri, çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

- "Yangının piknikçiler tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor"

Yangının ilk saatlerinden itibaren Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını takip etti.

Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir çabanın sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını ancak piknikçiler tarafından çıkarıldığı üzerine durulduğunu dile getiren Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Gece boyu süren yoğun bir çabanın sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şimdi arkadaşlar soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sonucunda 21 hektarlık bir orman ve örtü alanının yandığı tahmin ediliyor. Ancak kesin ölçümler yangın sonunda tespit edilecek. Şu anda 27 arazözümüz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 90 oranında yangın kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 21 tankerimiz civar belediyelerden, Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyemizden araçlar burada su takviyesi yapıyor. İnşallah bugün sonuna doğru tamamen yangını söndürmüş olacağız."

Yangını söndürmek için çalışan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise başkent Ankara'nın ve ilçelerinin akciğerinin yanmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Vatandaşları doğal güzellikleri korumak adına çok dikkatli olmaya davet eden Demirbaş, "Vatandaşlarımızın çok duyarlı olmaları gerekmektedir. Doğal güzelliklerimizi korumak noktasında ilk görev bizlere düşüyor. Tüm tedbirleri alarak piknik yapmamız gerekiyor veya gerekirse hiç yapmamak gerekiyor. Uzun yıllar sonrası oluşan bu güzelliklerin korunması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA