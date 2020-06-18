Çubuk'taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
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Çubuk'taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

18.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:59

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Çubuk ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı, özellikle Yukarı Çavundur, Hacılar ve Okçular mahallelerindeki patates, soğan, biber, fasulye ve meyve bahçelerindeki ağaçlara zarar verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Demirbaş, yağışın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Yukarı Çavundur, Hacılar ve Okçular mahallelerinde geçim kaynağının, meyvecilik başta olmak üzere sebze üretimi olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yollarda biraz zarar var. Bunun yanında meyve bahçeleri ile sebze ekili alanlarda zarar var. Arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılacak. Bu alandaki yaklaşık bin ila 2 bin dekar alanda hasar meydana geldiği tahmin edilmektedir. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün ekipleri de hasar tespit için çalışmalarına başladılar."

"Devletimizden Allah razı olsun hemen geldiler"

Yukarı Çavundur Mahallesi Muhtarı Osman Demirbaş da zararın, özellikle sebze ve meyve tarlalarında olduğunu belirterek, "Sebze ve meyve hiç kalmadı. Mahallenin altyapısı, giderleri de hemen, gelen selden dolayı dolmuş. Devletimizden Allah razı olsun, hemen geldiler. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, hemen olay yerine gelerek imdadımıza yetişti." diye konuştu.

Mahalle halkının çok büyük zararı olduğunu dile getiren Hacılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç ise "Sebze meyve adına hiçbir şey kalmadı. Hepsini dolu vurdu. İnşallah fide desteği yapılır da yeniden ekim yaparız. Yoksa bu saatten sonra bizim yapacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çubuk'taki dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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