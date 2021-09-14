Çubuk'ta zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Çubuk Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanları bilgilendirdi. Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler de kontrol edildi.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, yaptığı açıklamada, okul kantinlerindeki denetimlerin titizlikle yapıldığını söyledi.

Denetimlerin Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatları doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Karakuş, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizlerde beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimiz geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yaptık. Belediye başkanımızın talimatıyla biz denetimlerimizi sıklaştırdık. Velilerimizin içi rahat olsun."