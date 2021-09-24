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Çubuk'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri ekmek ve simit üretimi yapan fırınları denetledi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri ekmek ve simit üretimi yapan fırınları denetledi.

Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki ekmek ve simit fırınlarına yönelik denetimde bulundu.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş'un da eşlik etti denetimlerde ekipler, fırınların fiziki şartlarını, hijyen, gıda güvenliği, yangın güvenliği ve gramaj kontrollerini yaptı.

Zabıta ekipleri üretim alanlarında hamur kazanları, tezgahlar, hamur bezleri, depolar, simitte kullanılan pekmez, hamurların saklanma koşullarını denetledi, Kovid-19 tedbirlerini hatırlattı. Ekmek ve simit gramajları ile tartı aletleri test edildi. Denetimlerde hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmelere tutanak tutuldu.

İlçe halkının sağlıklı gıda tüketmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Olmuş, vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda üretimi yapan iş yerlerini sık sık denetlediklerini belirtti.

Salgın döneminde insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Olmuş, "Halkımızın sağlıklı, hijyenik ve gramaja uygun ekmek ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde kurallara uymayanlara tutanak tutarken, temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle gıda üretim yerlerine yönelik elimizden gelen bütün önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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