Çubuk'ta Yol ve İnşaat Çalışmaları Denetlendi

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçede devam eden yol ve inşaat çalışmalarını denetledi.



Acehan, Ömercik Mahallesindeki yol çalışması ile Atatürk Mahallesinde lojistik merkezi inşaatlarındaki çalışmaları inceledi.



İlçenin en büyük modern hayvancılığının yapıldığı merkezi olan Ömercik Mahallesinde yeni yol yapım çalışmalarının başladığını ifade eden Acehan, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Çubuk ve Kazan ilçelerini birbirine bağlayacak yolda çalışmalar devem ediyor. Melikşah ile Esenboğa Mahallelerini bir birine bağlayan yolda da çalışmalar devam ediyor. Bizim ekiplerimizde yolu tamamen bozulan Ömercik Mahallesindeki yol çalışmalarına başladı. Yaklaşık bin 200 metre olan yol kadastrodaki yola göre yeniden yapılıyor. Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah iki yıl içerisinde ilçemizde 100 kilometrelik bir yol yapımı gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.



Acehan, Akkuzulu Kavşağının yapım işini üstlenen firma ile ilgili bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Bu işin bu kadar uzamasının neden firmadan kaynaklanıyor. Biz bu konuda gerekli girişimlerimizi daha önce yaptık. İnşallah yakın bir zamanda burasıda sonuçlanacak." dedi.



Yol incelemelerinin ardından inşaatı devam eden lojistik merkezini inceleyen Acehan, proje sorumlularından inşaatlar hakkında bilgi aldı.



Hayata geçirilen projelerin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini vurgulayan Acehan, önceliklerinin ilçeyi her yönüyle geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.



İnşaatların hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Acehan, şöyle konuştu:



"Bizim belediye olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın hizmet kalitesini artırmak ve ilçenin acil ihtiyaçlarını hayata geçirmek. Bunun için öncelikle vatandaşlarımızın ne istediğine bakıyoruz. Biz yaptığım hizmetlerle bu ilçe için çalışanların, bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın ilçemizde mutlu olmasını hedefliyoruz. Yeni belediye hizmet binamızın inşaatı başladı. Lojistik merkezimin de inşaatı devam ediyor. Çubukabad parkı ve festival alanında çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu aydan itibaren de Pazar alanı ve kültür merkezinin ihalesine çıkacağız. Aynı zamanda daha iyi hizmet verebilmek için parklarımızda da yenileme çalışmalarımız da devam ediyor."