Çubuk'ta yeni tapu kadastro binası için protokol imzalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki tapu ve kadastro müdürlüğüne ait binanın yerine yenisinin yapılması için Çubuk Belediyesi ve Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki tapu ve kadastro müdürlüğüne ait binanın yerine yenisinin yapılması için Çubuk Belediyesi ve Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, meclis salonundaki imza töreninde, hızla gelişip büyüyen ilçede mevcut binanın, çalışma koşullarına göre ve fiziki olarak yetersiz kaldığını söyledi.

Başkan Demirbaş, "Güzel bir tapu binasını ilçemize kazandıracağız. İnşallah herhangi bir aksaklık yaşanmazsa kısa bir sürede de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Projenin önemini anlatan Demirbaş, yeni bina yapılana kadar tapu ve kadastro hizmetlerinin Atatürk Caddesi eski belediye hizmet binasında yürütüleceğini dile getirdi.

Ankara Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoç ise en kısa sürede yeni binada vatandaşlara hizmet vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner