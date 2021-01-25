Çubuk'ta yeni araçlar hizmete girdi
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Çubuk'ta yeni araçlar hizmete girdi

25.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:07
Çubuk'ta yeni araçlar hizmete girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından alınan 5 yeni araç ve bir dorse düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından alınan 5 yeni araç ve bir dorse düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri tarafından araç filosuna yeni kazandırılan araçlar için Belediye Lojistik Merkezi önünde tören düzenlendi.

Belediye araç filosuna yeni katılan 1 çöp kamyonu, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 çekici, 1 ekskavatör ve 1 hizmet aracı için dua edildi.

Yeni alınan ekskavatöre binerek inceleyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk'un hizmet verdiği alan bakımından çok geniş bir ilçe olduğunu ve daha iyi hizmet edebilmek için araç parkının sürekli güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Araçların bir kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından destekle alındığını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti.

"İlçemiz hem hizmet verilen alan bakımından çok geniş alana sahip hem de nüfusu hızla artmaktadır. Bu açıdan daha çok hizmet götürecek alan ve yapacak çok işimiz var. Sorunlar ötelenmemesi ve zamanında yapılması gerekiyor. Bu da yeni araç ve gereçlere olan ihtiyacı doğuruyor. Bu amaçla girişimlerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1 adet çöp kamyonu, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet ekskavatör hibe olarak aldık. Buradan Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bunlara ilaveten belediyemizin öz kaynaklarıyla da 1 adet çekici, 1 adet dorse ve 1 adet hizmet aracı aldık. Araç parkımıza toplamda 2 milyon 600 bin liralık yatırım yapmış olduk. Yeni araçlarımızın tüm ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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