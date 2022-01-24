Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde akbaba bulundu.

Çubuk İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipleri tarafından bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındığı belirtildi.

Çubuk'a bağlı Meşeli Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbaba bulundu.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklarında yaşadığı belirlenen yaralı akbabanın soğuk hava ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulmak için Çubuk bölgesine geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba, bir süre sıcak bir ortamda bekletildikten sonra yiyecek ve su verildi.

Yaralı akbaba daha sonra tedavisi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri