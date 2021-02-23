Çubuk'ta yapılan 2 okul törenle açıldı

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiğini okullarından ikisinin ilçelerinde hizmete girdiğini belirtti.

Ankara'da yapımına son 2 yılda başlanılan ve yapımı tamamlanan 326 eğitim tesisinin düzenlenen törenle hizmet girdiğini hatırlatan Kuşçu, yapılan bu büyük eğitim hizmeti çerçevesinde ilçelerinde de iki okulun yapımı tamamlanarak bu yıl eğitim öğretime başladığını bildirdi.

İlçeye yeni 2 okul daha kazandırılacağını vurgulayan Kuşçu, şunları söyledi:

'"Çubuk'ta eğitim, yeni yatırımlarla daha da güçleniyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılan açılışta ilçemizde de 2 okul açıldı. Bunlardan biri Cumhuriyet Mahallemizdeki Şehit Emre Tunca İlkokulu. Açılan okulun bünyesinde 32'si derslik 8'i anasınıfı olmak üzere toplam 40 derslik, faaliyet ve destek eğitim odaları, fen laboratuvarı, konferans salonu, spor salonu, Z kütüphanesi, müzik ve resim derslikleri, yemekhane ve kantin bulunuyor. Diğeri ise Atatürk Mahalle'mizde bulunan Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu okulumuzda da 24'ü derslik 12'si alan-bölüm atölyesi ve laboratuvar olmak üzere toplam 36 derslik, faaliyet ve destek eğitim odaları, spor sahası, konferans salonu, Z kütüphanesi gibi sosyal ve kültürel alanları bulunuyor. Ayrıca aynı okulumuzun bahçesinde müstakil bir binada 8 derslikli uygulama anaokulu da bulunmaktadır.'"

İlçeye yeni 2 okul daha yapılması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Kuşçu, "İnşallah eğitim başarısını arttırmak için eğitim yatırımları ilçemizde devam edecek. Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerimizde yeni okul yapımı ile ilgili çalışmalarımız başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner