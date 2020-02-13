Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

13.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:03
Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'nın ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Çubuk Belediye Başkanı 'ın da katıldığı etkinlikle, "Soğuk kış gününde aç canlı kalmasın" projesi kapsamında dağlık ve tepelik alanlara hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Demirbaş, yaban hayvanlarının aç kalmaması için kış aylarında ekiplerin çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde doğaya yem bırakma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Demirbaş, kendilerine destek olan vatandaşlara teşükkür etti.

Demirbaş, etkinlik kapsamında Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkını da ziyaret ederek, hayvanları eliyle besledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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