Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
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Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

08.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:31

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar, Türk Kızılay adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı vatandaşları uyardı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar, Türk Kızılay adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı vatandaşları uyardı.

Nar, AA muhabirine, şubelerine ait sosyal medya hesabının kopyalandığını ve ihtiyaç sahibi insanların dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Kendilerinin durumu fark edene kadar 5 kişinin mağdur edildiğini kaydeden Nar, şöyle konuştu:

"Açılan sahte hesaptan vatandaşlara mesajlar gönderilmiş. 'Kızılay hediye çeki dağıtıyor' diye. Bu şekilde insanları dolandırmaya çalışmışlar. İhtiyaç sahibi insanlarımız mağdur oldular. Bu hesaba inanmayın, güvenmeyin. Bu hesapla Türk Kızılay'ın hiçbir bağlantısı yoktur. Aynı zamanda biz kurum olarak yapılacak yardımları vatandaşımızı bizzat arayarak verdiğimiz hizmeti veya yaptığımız etkinliği kendilerini bildiririz. Türk Kızılay olarak bizim nakdi bir yardımımız da yok."

Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Çubuk'ta vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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