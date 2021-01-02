Çubuk'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdi
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Çubuk'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdi

02.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:30
Çubuk'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdi

Türk Kızılay Derneği Çubuk Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Derneği Çubuk Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Atatürk Meydanı'nda Türk Kızılayı'nın kan toplama otobüsünde sürdürülen kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Derneği Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, kan bağışı kampanyalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların kampanyaya destek olmasını isteyen Koç, "Gerçi ilçemizde bugün olduğu gibi her zaman kan kampanyalarımıza yoğun bir ilgi olmuştur. Günlük 50 üniteden aşağıya hiç düşmedi. İlçe halkımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlardan Birol Akar ise 5 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Yusuf Kalaycı da kan bağışıyla hayat kurtarmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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