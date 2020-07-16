Çubuk'ta vatandaşlar Atatürk Parkı'nda "demokrasi nöbeti" tuttu
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Çubuk'ta vatandaşlar Atatürk Parkı'nda "demokrasi nöbeti" tuttu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "demokrasi nöbeti" tuttu.

16.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:11

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "demokrasi nöbeti" tuttu.

Çubuk Belediyesince Atatürk Parkı'nda düzenlenen programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kılıç, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışı ve anı defterinin imzalanmasıyla başladı. 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz günü yaşananların aktarıldığı video gösterildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programda konuşan Kaymakam Adem Keleş, Anadolu'nun vatansever diyarı olan Çubuk'ta da yediden yetmişe tüm vatandaşların darbeye karşı gerekli direnişi gösterdiğini söyledi.

Keleş, "Bu kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bundan sonra da hep birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma yükümlüğü ile şehit ve gazilerimizin canları pahasına şerefli kıldıkları vatanımıza ve hatıralarına saygı ile sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını, bunun için milletin karar verdiğini ve şehitlere söz verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dört yıl önce bu saatlerde yaşadığımız olay daha halen dün gibi hafızalarımıza kazındı. Hiç aklımızın ucundan bile geçmeyecek şekilde hainler silahlarını milletimizin üzerine çevirdi. O gece tüm ilçe halkımız akın akın birlikte tek yürek olarak meydanlara çıktı ve darbe girişimine karşı Ankara'ya yürüdü. Bu vatana, bu ihaneti yapan hainlere karşı vatandaşlarımız el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde gerekli cevabı verdi. Yüzlerce şehit ve gazimizin olduğu o gece canlarını seve seve feda eden çok sayıda vatandaşımız sayesinde hainlere bu ülke teslim edilmedi."

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dinlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü. Daha sonra sanatçı Ahmet Yılmaz tarafından şiir ve kahramanlık türküleri seslendirilirken, 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananlara dair video gösterildi.

Çubuk'ta vatandaşlar Atatürk Parkı'nda 'demokrasi nöbeti' tuttu

Kaynak: AA

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