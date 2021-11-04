Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 300 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.M.Z. (20) ve S.Ö. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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