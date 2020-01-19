Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

19.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:46
Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'ta ilçe genelinde düzenlenen eş zamanlı asayiş uygulamalarında üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde çıkan N.C, A.A, Ç.Ş, H.D. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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