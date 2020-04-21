Çubuk'ta usta öğreticilerin maske mesaisi
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Çubuk, Güncel

Çubuk'ta usta öğreticilerin maske mesaisi

Çubuk Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak evlerinde haftalık ortalama 10 bin maske üretiyor.

21.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:07
Çubuk'ta usta öğreticilerin maske mesaisi

Çubuk Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak evlerinde haftalık ortalama 10 bin maske üretiyor.

Merkez Müdürü Mustafa Mesçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel bir tehdit oluşturan koronavirüsle mücadeleye kendilerinin de maske üreterek destek vermek istediklerini belirtti.

Tamamen gönüllü 30 usta öğreticinin katkılarıyla bu üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Mesçioğlu, "Devletimizin bütün kurumlarıyla yürüttüğü bu mücadeleye biz de katkı vermek istedik. Usta öğreticilerimiz maskeleri evlerinde dikiyorlar. Daha sonra makinalarda sterilize ediliyor ve dağıtıyoruz" dedi.

Usta öğreticilerden Ceylan Köse, başta sağlık personeli olmak üzere tüm ilçe halkı için maske ürettiklerini ifade ederek, "Çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Kurum müdürümüz böyle bir proje yapmak istediğini söyleyince çok heyecanlandık ve herkes bu işi gönüllü olarak yapmak istedi. Hem sosyal mesafeyi korumak için hem de sağlık açısından bu üretimi evlerde yapıyoruz. Günlük 300 ila 500 arasında maske dikiyorum. Eşim de bana yardım ediyor." dedi.

Çubuk'ta usta öğreticilerin maske mesaisi

Kaynak: AA

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