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Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu yıl Ankara'nın Çubuk ilçesinde de yapılacağı belirtildi.

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu yıl Ankara'nın Çubuk ilçesinde de yapılacağı belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yıl ÖSYM tarafından yapılacak YKS'nin ilçede de gerçekleştirileceğini söyledi.

İlçedeki öğrencileri, ilk tercihlerinde Çubuk'u yazmayı unutmamaları konusunda uyaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz YKS için merkezdeki yakın ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum sınav günü adayların sınava yetişememe stresi yüzünden dikkatini dağıtıyor ve motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyordu. Bu düzenlemeyle geleceklerini yönlendirmede önemli bir yeri olan üniversiteye giriş sınavlarına katılacak yavrularımızın dikkatini dağıtacak ve motivasyonlarını düşürecek etken ortadan kaldırılmış oldu. İlçemizde ikamet eden veya yakın ilçelerde ikamet eden vatandaşlarımız artık sınav merkezi tercihlerinde Çubuk'u seçebilecek. Şimdiden tüm sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz."

Demirbaş, sınavın yapılacağı günlerde belediye olarak kendilerinin de her türlü tedbirleri alarak sınavların en iyi şekilde yapılamasına destek olacaklarını ifade etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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