Çubuk'ta turşu üreticileri denetlendi
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Çubuk'ta turşu üreticileri denetlendi

Çubuk'ta turşu üreticileri denetlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Coğrafi işaret belgesine sahip Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu üretimi ve ticareti yapan iş yerleri denetlendi.

Coğrafi işaret belgesine sahip Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu üretimi ve ticareti yapan iş yerleri denetlendi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, ilçede turşu üretimi ve ticareti yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

İlçede 26 farklı adreste denetimini sürdüren ekip, denetimler sonucunda üretim şartlarında eksikliği bulunan ve hijyenik koşullara yeteri kadar özen göstermeyen iş yerleri hakkında tutanak tutarak, gerekli iyileştirmeleri yapmaları için bir haftalık süre verdi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hikmet Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret belgesine sahip turşuların üretiminin belirli bir prosedüre göre yapıldığını ve bu nedenle de üreticilerin sürekli denetlendiğini söyledi.

Özellikle üretim tesislerinde hijyenik koşulların oluşup oluşmadığına bakıldığını anlatan Metin, pH değeri ve tuz oranı kontrolü de yapıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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