Çubuk'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı
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Çubuk'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı

03.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:22
Çubuk'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı

Kızılay gönüllüleri, Türk Kızılay Çubuk Şubesindeki aşevinde kendi yaptıkları yemekleri kentteki ihtiyaç sahipleri ailelerine ulaştırdı.

Kızılay gönüllüleri, Türk Kızılay Çubuk Şubesindeki aşevinde kendi yaptıkları yemekleri kentteki ihtiyaç sahipleri ailelerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin başladığı günden itibaren faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Genel merkez ile bağışçıların gönderdiği gıda maddelerinden aşevlerinde yemek yaparak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde gönüllülerimizle ve şube yönetimimizle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Mahallerde evleri tek tek gezerek önceden tespit ettiğimiz veya Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvuran vatandaşlarımıza araçlarımızla yemek götürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, engellilerimize ve ihtiyaç sahipleri ailelerimize yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağlıkçılarımızı ve emniyet mensuplarımızı da unutmadık zaman zaman onlara da ikramlar ediyoruz. Kızılay Çubuk Şubesi olarak günlük ortalama bin 500 aileye, 4 çeşit sıcak yemeğimizi bu şekilde ulaştırmaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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