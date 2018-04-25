Çubuk'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersoy Ertuğrul yönetimindeki 06 YS 848 plakalı otomobil, Mustafa Tosun kontrolündeki 06 YFJ 96 plakalı kamyonet ve Ali Ekber Gürsu idaresindeki 06 FY 9620 plakalı otomobil, Çubuk Ankara Yolu Ahi Evran Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ertuğrul ve Gürsu ile otomobildeki yolculardan Zülal Gürsu, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kavşak yakınındaki Ömer Takdemir İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin müdürü Emrullah Kılıç, trafik ihlalinin yaşandığı kavşakta çok sayıda kaza olmasından dolayı hem kendilerinin hem de öğrencilerinin tedirgin olduğunu söyledi.

Kılıç, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.