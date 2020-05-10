Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bulvarı üzerindeki Hızır Reis Sokak ile Nurlu Sokağın kesiştiği Emniyet Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Alperen Yaşar yönetimindeki 55 NV 002 plakalı hafif ticari araç ile Barış Çelik idaresindeki 06 AH 4186 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilin takla atarak devrildiği kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi yapıldı.

Kaynak: AA