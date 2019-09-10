Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Reçber (57) yönetimindeki 06 CEL 95 plakalı saman yüklü kamyon, Kuruçay Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücü Reçber ile yanındaki oğlu Hasan Reçber (26), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.