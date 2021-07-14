Çubuk'ta "Telafide Ben de Varım Programı" düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk, ortaokul ve lise öğrencilerin aileleriyle katıldığı "Telafide Ben de Varım Programı" düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk, ortaokul ve lise öğrencilerin aileleriyle katıldığı "Telafide Ben de Varım Programı" düzenlendi.

Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Topal, veliler ve öğrencilerle birlikte doğa yürüyüşü yapıp, çöpleri topladı.

Kaymakam Keleş, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde yapılamayan etkinlikleri telafi etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Birçok okulda farklı programlar düzenlendiğini bildiren Keleş, "Buradaki amacımız 'ailemle okuyorum' teması içerisinde velilerimizi de telafi programının içine katarak, çocuklarımıza daha eğlenceli daha verimli bir etkinlik sağlamak. Bugün de sayın belediye başkanımızın destekleriyle bir piknik havası içerisinde böyle bir programı yapacağız." dedi.

Keleş, 15 Temmuz'un 5. yılı nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler ve anma programı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Demirbaş da etkinlik kapsamında Yeşil Çubuk Parkı ve Çubukabad Parkı ve Festival alanını öğrencilerle gezip kitap okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner