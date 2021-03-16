Çubuk'ta Tekno Tasarım Kafe Projesi açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kodlama, yapay zeka ve dijital tasarım eğitimlerinin verileceği Tekno Tasarım Kafe açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (ÇİMDER) hazırladığı "Tekno Tasarım Kafe" Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildi.

Kafede, öğretmen ve öğrencilere kodlama, yapay zeka, modelleme, mimari tasarım, dijital oyun tasarımı, karakter tasarımı ve senaryo yazma eğitimleri verilecek. Proje kapsamında, eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları çalışmaların kurum ve firmalar aracılığıyla ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü Burhanetdin Çelik, yaptığı açıklamada, gençlere daha iyi hayat şartlar ve yeni fırsatlar sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için hazırlanan projenin "Gençlik Projeleri Destek Programı"nca desteklendiğini belirtti.

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını vurgulayan Çelik, "Bu proje, uzun vadede düşünülmüş ve ülkemize katma değer üretecek gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Projenin kısa vadede çıktılarından birisi de projeden yararlanan öğrencilerin kendi ürettikleri projelerle TEKNOFEST'e katılmalarını sağlamaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise gençler için seferber olduklarını ifade etti.

ÇİMDER Başkanı Ahmet Karakuş ise ilçede tekno kent oluşumunun yolunu açmak, bilim ve ilim insanlarının yetişmesine katkı sunmak istediklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner