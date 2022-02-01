Çubuk'ta taksinin lokantaya girmesi sonucu sürücü yaralandı - Haberler
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Çubuk'ta taksinin lokantaya girmesi sonucu sürücü yaralandı

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta taksinin lokantaya girmesi sonucu sürücü yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taksinin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde taksinin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

B.D. idaresindeki 06 CBT 50 plakalı ticari taksi, Atatürk ile Hükümet caddelerinin kesiştiği noktadaki lokantaya cam kapıyı kırarak girdi.

Alkollü olduğu iddia edilen ve hafif yaralanan B.D, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle lokanta, iş yerinin içindeki 2 motosiklet ile taksi zarar gördü.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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