Çubuk'ta taksi ve dolmuşlar denetlendi Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.

İlçede Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye zabıta ekiplerince oluşturulan denetim komisyonu, Atatürk Caddesi ve Ankara Bulvarı üzerinde dolmuş ve taksileri durdurarak denetim yaptı.

İlçede faaliyet gösteren şehir içi dolmuşları ve taksileri denetleyen ekipler, çeşitli uyarılarda bulunurken, kurallara uymayan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA