Çubuk'ta STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:38

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk İlçesi Terör Mağdur Derneğini ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek binasında bir araya gelen Çubuk –İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve yönetimi ile Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve yönetimi Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajı verdi.

Nüfusa oranla en çok şehit veren ilçe olduklarını hatırlatan Avan, şehit yakınları olarak her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Her şehit haberiyle yüreklerinin yandığını dile getiren Avan, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kalmakta ama biz Türkiye olarak sessiz kalamayız." dedi.

Türk ordusunun en güçlü şekilde gereken cevabı verdiğini söyleyen Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli de, "Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Bu rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Türkiye olarak terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdik ve bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir." diye konuştu.

Kaynak: AA