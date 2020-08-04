Çubuk'ta sosyal mesafeli bayramlaşma töreni Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma töreni, maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma töreni, maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından, Kaymakamlık bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine göre gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bülent Bulut, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Keleş, pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlediklerini söyledi.

Kovid-19'a karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Malumunuz Çubuk Ankara'nın kurban kesim yeri olarak biliniyor. Bu yıl da ilçemizde huzur ve güven içerisinde çok sayıda kurban kesildi. Allah kabul etsin. Pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Ülke genelinde ciddi tedbirler alınıyor. Bu kapsamda bizde ilçemizde ciddi tedbirler alıyoruz. Gerçekten karşımızda önemli bir risk unsuru var. Sosyal mesafe ve maske çok önemli. Bu kapsamda bayram süresince alınan tedbirler ilçemizde uygulanmaya çalışıldı. Ancak vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Mutlaka maske takalım. Maskesiz dışarıya adım atmayalım. İnşallah daha nice güzel bayramlara huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Demirbaş da 4 gün boyunca huzur ve güven içerisinde bayram geçirildiğini söyledi.

"İlçemizin adına yakışır bir bayramı daha geride bıraktık." diyen Demirbaş, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA