Çubuk'ta sosyal mesafeli bayramlaşma töreni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çubuk'ta sosyal mesafeli bayramlaşma töreni

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma töreni, maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Çubuk'ta sosyal mesafeli bayramlaşma töreni
04.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:08

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma töreni, maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından, Kaymakamlık bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine göre gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bülent Bulut, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Keleş, pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlediklerini söyledi.

Kovid-19'a karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Malumunuz Çubuk Ankara'nın kurban kesim yeri olarak biliniyor. Bu yıl da ilçemizde huzur ve güven içerisinde çok sayıda kurban kesildi. Allah kabul etsin. Pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Ülke genelinde ciddi tedbirler alınıyor. Bu kapsamda bizde ilçemizde ciddi tedbirler alıyoruz. Gerçekten karşımızda önemli bir risk unsuru var. Sosyal mesafe ve maske çok önemli. Bu kapsamda bayram süresince alınan tedbirler ilçemizde uygulanmaya çalışıldı. Ancak vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Mutlaka maske takalım. Maskesiz dışarıya adım atmayalım. İnşallah daha nice güzel bayramlara huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Demirbaş da 4 gün boyunca huzur ve güven içerisinde bayram geçirildiğini söyledi.

"İlçemizin adına yakışır bir bayramı daha geride bıraktık." diyen Demirbaş, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır Politika
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Ekonomi
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Hülya Avşar Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Çubuk'ta sosyal mesafeli bayramlaşma töreni - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 16:08:16. #1.15#
title