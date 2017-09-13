Çubuk'ta Sokakta Satranç Etkinliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilciliği tarafından, sokakta satranç etkinliği düzenlendi.



İlçe merkezindeki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe, çocuklar ile velileri katıldı. Etkinlik hafta boyunca devam edecek.



Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılınçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle satrancı tüm ilçe halkına sevdirmeye ve tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Kılınçarslan, satrancın her ortamda ve her yerde de oynanabileceğini göstermeye çalıştıklarına değinerek, şöyle devam etti:



"Biz ilçemizde satrancı yaygınlaştırmak için birçok etkinlik yapıyoruz. Artık ilçemizde düzenlediğimiz turnuvalar salonlarda dört duvar arasına sığmıyor, bizde sokaklara taşıyoruz. İlçe temsilciği olarak gelenekselleştirdiğimiz, bazı turnuvalarla bu zeka sporunun yaygınlaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü bugün Çubuk'ta yaklaşık 4 bin satranç sporcusu oldu. Bu sporcuların birçoğu ilçe dışında düzenlenen turnuvalara da katılıyor."



Yeğenini satranç oynaması için parka getirdiğini söyleyen vatandaşlardan Emine Arpalık ise etkinliği ilginç bulduğunu belirterek, "Vatandaşların ilgisini çektiğine inanıyorum. Bu tür organizasyonların artarak sürmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü bana göre, sokakta satranç, satrancın daha geniş kitlelere yayılması adına çok önemli bir adım."