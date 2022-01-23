Çubuk'ta sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli noktalara sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Parkı, Aşağı Çavundur ve Tahtayazı mahallelerindeki yem bırakma işlemlerine bizzat eşlik etti.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurduklarını belirtti.

Karla mücadeleyi sürdürürken sokak ve yaban hayvanlarını unutmadıklarını dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:

"İlçede gerçekten yoğun bir kar yağışı var. Bu yoğun yağışta can dostlarımız mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kış şartlarında sokak hayvanları, kuşlar, yaban hayvanların aç kalmasın istiyoruz. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."