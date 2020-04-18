Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.
18.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:42
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerini yaşıyor.
Vatandaşların "evde kal" çağrısına uyarak dışarıya çıkmamaları nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.
Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, boşalan cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti.
Atatürk Caddesi ile ilçenin giriş çıkış bölgelerinde polis ekipleri uygulamalarını sürdürdü.
Kaynak: AA