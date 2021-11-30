Çubuk'ta şiddetli rüzgar ahırların çatılarına zarar verdi - Haberler
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Çubuk'ta şiddetli rüzgar ahırların çatılarına zarar verdi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta şiddetli rüzgar ahırların çatılarına zarar verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şiddetli rüzgar, ahırların çatılarında hasara neden oldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde şiddetli rüzgar, ahırların çatılarında hasara neden oldu.

İlçede aralıklarla süren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallerde bulunan bazı ahırların çatıları zarar gördü.

Süleyman Şah Ortaokulu'nun dış yüzeyindeki mantolama yerinden koptu. Görevliler, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İlçede zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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