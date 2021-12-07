Çubuk'ta "Sevgiyle Aşalım Engelleri" etkinliği düzenledi

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Çubuk ilçesinde Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Çubuk Düğün ve Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymenleri gösteri sundu, anaokulu öğrencileri çeşitli oyunlar oynadı. Şiirlerin okunduğu etkinlikte katılımcılara çiçek taktim edildi. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı etkinlikte, engelliler ve aileleri müzik eşliğinde eğlenerek stres attı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede tüm engellerin kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlçede engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık ve kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah orada özel zamanlar geçirecekler, kurslar açılacak. Biz şuna inanıyoruz, engelli olmak bir kusur değildir. Yeter ki düşünce özürlü olmayalım. Allah muhafaza hepimiz engelli adayı durumundayız. Ben tüm engelli kardeşlerimize şifalar ve kolaylıklar diliyorum. Biz de elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda devletimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Verilen imkanlar sayesinde kardeşlerimizin de her alanda büyük başarılara imza attıklarına şahit oluyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da engelli ailelerinin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini dile getirerek, "Engelli olmanın bir zorluğu var ama o zorluğu yaşan bir de anne, baba var. Aileler de çok fazla bu zorluğu yaşıyorlar. Mücadele ediyorlar, sabır gösteriyorlar. Umuyoruz ki engelli ailelerimiz bu sabrın karşılığını öteki alemde en iyi şekilde alacaklar. Bu sabrın karşılığı tabii ki hiçbir şeyle ölçülemez." diye konuştu.

Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asiye Mutlu ise dernek olarak hem zor günlerde hem de özel günlerde ailelerin ve kadınların yanında olduklarını söyledi.

Yüzlerde bir tebessüm oluşturma, yaraları sarma çabasında olduklarını aktaran Mutlu, "Bu etkinliğimizde engellilerimizi ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Türk Kızılay Çubuk Şubemiz ile birlikte yaşama tutunan bütün engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin sadece bir gün değil her gün yanındayız." dedi.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ile Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sebahattin Karahanlı, özel eğitim gören engelli çocuklar ile aileleri katıldı.