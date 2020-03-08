Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması
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Dünya Kadınlar Günü, Türk Kızılayı, Çubuk, Güncel

Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit yakınları, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında bir araya geldi.

08.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:08
Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit yakınları, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında bir araya geldi.

Kızılay Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programdaki konuşmasında, dernek olarak her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını söyleyen Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, "Bütün annelerimizin, kadınlarımızın ve tüm şehit annelerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Nice mutlu, güzel ve huzurlu yıllar diliyorum." dedi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz şehit ailelerini ve şehit annelerimizi bu önemli günde unutmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin içinde ve sınır dışında dağda bayırda, karın altında görev yapan Mehmetçiklerimize Allah yardım etsin. Onların başarıları için dua ediyoruz. Onların annelerinin ve eşlerinin de Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Şehit anneleri adına Emine Ata ile Ankara Hanımeller Derneği Başkanı Asiye Mutlu'nun konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ilahiler ve şiirler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu.

Duaların edildiği program yemek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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