Çubuk'ta şehit yakınlarından Filistin'e destek
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Çubuk'ta şehit yakınlarından Filistin'e destek

Çubuk'ta şehit yakınlarından Filistin'e destek
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Terör Mağdurları Derneği, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından Filistin için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından Filistin için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Atatürk Parkı'nda açılan yardım çadırını ziyaret eden derneğin başkanı Zeki Avan, şehit yakınları adına nakdi yardımda bulundu.

Avan, şehit yakınları olarak sembolik de olsa 6 bin lira destekte bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadir gecesinde Kudüs merkezinde başlayıp, Gazze'de devam eden katliamlarda yüzlerce din kardeşimiz şehit olmuş, yüzlerce din kardeşimiz de yaralanarak gazi olmuşlardır. Binlerce din kardeşimiz evsiz, yurtsuz kalmıştır. Bugün Filistinli din kardeşlerimizin her türlü desteğe ihtiyacı vardır. Bizler de en başından beri bu insanlık dışı katliama sessiz kalmayıp, kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Bizim için ha ülkemizdeki eli kanlı terör örgütü PKK ha eli kanlı terör devleti İsrail. Bizim için ikisi de aynı kefededir."

Destekten dolayı şehit yakınlarına teşekkür eden Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ise "Çok şükür ilçemizde hem esnaflarımız hem vatandaşlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Bugün de şehit aileleri bizim yanımızda olup, açmış olduğumuz yardım kampanyasına destek vermişlerdir. Bu girişim bizlere güç ve moral vermiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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