Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere iftar

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Yükselen Eğitim Kurumlarınca Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programına Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, Yükselen Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Mehmet Yüksel, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması, şehitler için dua edilmesiyle başlayan programda konuşan Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Avan, ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, bu vesile ile hatırlamanın verilen değeri göstermenin önemine değindi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç da, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bütün şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Yükselen Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Yüksel ise vatan için canını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini aktardı.

Her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını dile getiren Yüksel, "Sizlere vefa ve minnet borcumuz büyük. Sizler için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Kaynak: AA