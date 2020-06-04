Çubuk'ta salatalık ekimi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çubuk'ta salatalık ekimi başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde adına festival düzenlenen Çubuk turşularının ham maddesi olan salatalığın ekimine başlandı.

Çubuk'ta salatalık ekimi başladı
04.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:16

Ankara'nın Çubuk ilçesinde adına festival düzenlenen Çubuk turşularının ham maddesi olan salatalığın ekimine başlandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sünlü Mahallesi'nde salatalık tarlalarını ziyaret etti.

Kaymakam Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle ilçede yoğun bir çalışma başladığını ve tarlada temsili bir ekim yaparak ilçede salatalık ekimini başlattıklarını söyledi.

İlçe ekonomisi açısından turşuluk sebze üretiminin ve turşu üretiminin çok önemli olduğunu kaydeden Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Çubuk tabii ki sebze üretiminde Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri. Turşu üretimi Çubuk için önemli bir değer. Çubuk turşusu hem ülkemizde hem de dünyada marka olmuştur. Bu gün de seralarda yaptığımız incelemelerin ardından Çubuk turşunun ham maddesi olan salatalık tarlalarını ziyaret ettik. Burada çiftçilerimizle birlikte ilk salatalık ekimini başlatmış olduk. İnşallah bu yıl hem üretimin hem de kalitenin artırılması adına güzel adımlar atacağız."

Belediye Başkanı Demirbaş da üretimin artması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Pandemi döneminde tarımsal ve yöresel ürünlere talebin artığına işaret eden Demirbaş, "Dünyaca ünlü, tescilli turşularımızın ana maddesi olan salatalıkların ekimini bugün başlattık. İnşallah 1,5 ayın ardından salatalıklarımızı toplamaya başlayacağız ve yeni sezon turşularımız kurulmaya başlanacak. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle taleplerde büyük bir artış yaşanmıştı. Endişeye gerek kalmadan tüm vatandaşlarımızın turşuyla ilgili taleplerini karşılayacağımızı buradan duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Demirbaş, süreci takip ettiklerini ve herhangi bir aksilik olmazsa turşu festivalinin düzenleneceğini dile getirdi.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise turşularının sezon başlamadan tükendiğini, bu nedenle hasat dönemini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu yıl yerli tohum tercih ettik. Ekimlerimiz de bugün itibarıyla başladı. Koronavirüsün negatif etkisini, ülkemizden üreterek atmak istiyoruz. Bu süreçte daha fazla ekim yaparak daha fazla üretim yapmak istiyoruz. İnşallah buna göre de hedeflerimiz koyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Fahrettin Koca
Magazin Hadise Ezgi Mola Tilbe Saran Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Haziran Otomobil Galatasaray Donald Trump
Şu an buradasınız: Çubuk'ta salatalık ekimi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:16:17. #1.15#
title