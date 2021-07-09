Çubuk'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan D.E ve H.I.E hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner