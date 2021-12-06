Çubuk'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahte içkiden 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından polisin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahte içkiden zehirlenerek Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.O.A. (55), Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen O.C.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O.C.A.'nın sahte içkiden zehirlendiği belirlenmesi üzerine Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği soruşturma başlatırken, O.C.A.'nın sahte alkol aldığı tespit edilen H.İ.E. (52) ve D.E. (28) isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde evinde ürettiği 3 adet 5 litre bidon içerisinde sahte alkol, 0,5 litre şişeler içerisinde 18 adet satışa hazır sahte alkol ile birlikte boş vaziyette 20 litre bidonlar ve sahte alkol üretiminde kullanılan cam şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilirken, H.İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet