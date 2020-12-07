Çubuk'ta sağlık çalışanları sokak hayvanlarını besledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, yiyecek bulamakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Pandemi ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Çubuk'ta, hayvanseverler yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını unutmadı.

Çubuk'ta yaşayan bir grup hayvansever sağlık çalışanı, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ile sokak hayvanlarını besledi.

İlk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi alanında bulunan koruluktaki sincaplara yiyecek bırakan sağlık çalışanları, daha sonra güvercinler için çeşitli noktalara buğday bıraktı.

Daha sonra belirli noktalardaki sokak hayvanları besleme odaklarını ziyaret eden sağlık çalışanları, yanlarında getirdikleri yemleri ve ekmekleri sokak hayvanlarına verdi.

Üniversitenin uzaktan eğitime başlamasıyla birlikte sincapların açlıkla karşı karşıya kaldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Zengin, "Özellikle pandemi döneminde bu zor günlerde yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını unutmamamız gerekmektedir. Bu hayvanların bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanları yaşıyoruz. Hiç bir şey bulamıyorsak yemek atıklarını bu hayvanlara getirmemiz ve besleme yapmamız gerekmektedir." dedi.

Sadece insanların değil sokak hayvanlarının da yardımına koştuklarını vurgulayan Tunahan Zengin'de, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmak için biz de arkadaşlarımızla birlikte yemleme çalışması yapıyoruz." dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Öztürk ise sokak hayvanlarını beslemenin kendileri için moral kaynağı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner