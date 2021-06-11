Çubuk'ta sağanak etkili oldu
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Çubuk'ta sağanak etkili oldu

Çubuk'ta sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücü ve yayalar zor anlar yaşattı.

Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar saçak altlarına sığındı, sürücüler de suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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