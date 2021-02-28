Son dakika haber | Çubuk'ta polisler sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı

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Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

İşlek caddelerde tedbir alan polisler, araçları durdurarak sürücülerin ehliyetini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Kontrollerde kısıtlama kuralını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

İlçenin en işlek güzergahlarından Atatürk, Cengiz Topel ve Kıbrıs caddeleri ile Ankara ve Şeyh Şamil bulvarları hafta sonu boş kaldı.

İlçede sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner